На Харківщині окупанти встановлюють обладнання російського мобільного оператора “Мегафон” – розвідка

Окупанти посилюють контроль за телефонними та інтернет-мережами. У Харківській області встановлюється обладнання російського мобільного оператора “Мегафон”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Головне управління розвідки.

окупанти посилюють контроль за телефонними та інтернет-мережами. Зокрема, в Харківській області встановлюється обладнання російського мобільного оператора “Мегафон”, – йдеться у повідомленні.

Також, за даними розвідки, впродовж 21–23 квітня російські військовослужбовці відбирали у місцевих мешканців генератори для використання у власних цілях.

“Російські військовослужбовці та співробітники ФСБ намагаються деморалізувати місцеве населення, поширюючи інформацію, начебто “це Україна вимкнула електропостачання населених пунктів”, а також, що “Харків вже майже окупований росіянами”, – повідомили у ГУР.

Агентство Телевидения Новости