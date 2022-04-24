Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:08
Просмотров: 124

На Харківщині окупанти встановлюють обладнання російського мобільного оператора “Мегафон” – розвідка

На Харківщині окупанти встановлюють обладнання російського мобільного оператора “Мегафон” – розвідка

Окупанти посилюють контроль за телефонними та інтернет-мережами. У Харківській області встановлюється обладнання російського мобільного оператора “Мегафон”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Головне управління розвідки.

окупанти посилюють контроль за телефонними та інтернет-мережами. Зокрема, в Харківській області встановлюється обладнання російського мобільного оператора “Мегафон”, – йдеться у повідомленні.

Також, за даними розвідки, впродовж 21–23 квітня російські військовослужбовці відбирали у місцевих мешканців генератори для використання у власних цілях.

“Російські військовослужбовці та співробітники ФСБ намагаються деморалізувати місцеве населення, поширюючи інформацію, начебто “це Україна вимкнула електропостачання населених пунктів”, а також, що “Харків вже майже окупований росіянами”, – повідомили у ГУР.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 