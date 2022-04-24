Наслідки обстрілу Чугуївщини: серед поранених 11-річна дитина

Сьогодні вдень російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл по Чугуїву: від отриманих травм загинув 59-річний чоловік. Ще троє мирних мешканців отримали поранення, серед постраждалих – 11-річний хлопчик, повідомляє прокуратура Харківської області

Пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків.

Крім того, сьогодні окупанти також відкрили вогонь по смт Малинівка Чугуївського району. Двох чоловіків та жінку поранено.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости