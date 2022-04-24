Окупанти вивезли з Вовчанська підприємство і облаштували там концтабір

У місті Вовчанськ Харківської області окупанти вивезли обладнання одного із місцевих заводів до росії. На його місці окупанти облаштували концтабір, де катують людей.

Про злочинні дії росіян повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеефірі, пише «24 Канал». Він заявив, що на місці підприємства окупанти створили тюрму для українців.

У приміщенні, де донедавна був завод, бойовики облаштували концтабір, де допитують, катують та змушують ставати на бік росії місцевих мешканців.

У Вовчанську окупанти вивезли один із заводів на територію рф, а у приміщеннях заводу влаштували певну тюрму, справжній концтабір, де людей піддають певним тортурам, змушують співпрацювати, ставати до лав ЗС росії, – сказав Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости