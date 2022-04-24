В Ізюмському району внаслідок обстрілів зруйнована школа та житлові будинки

Сьогодні російські війська обстріляли два населених пункти Ізюмського району.

В селищі Подолівка внаслідок цього зруйновано школу. В селищі Архангелівка руйнувань зазнали житлові будинки, повідомляє прокуратура Харківської області.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

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