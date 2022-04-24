Троє людей вбиті, 15 – поранені: наслідки обстрілів окупантів Харківщини протягом Великодня

Попри свято, сьогодні ворог продовжив обстрілювати мирні оселі Харковської області: у великодню ніч окупанти завдали удару по районах Олексіївки, Салтівки, Пінічної Салтівки Харкова. Було поранено трьох людей.

Вдень російські загарбники обстрілювали Золочівський і Чугуївський райони. За попередніми даними, 12 поранених, у тому числі 11-річна дитина: Чугуїв – 6, Малинівка – 5, Золочів – 1.

2 людини загинули – у Харкові та Чугуєві.

Усю минулу ніч і сьогоднішній день Національна поліція патрулювала у посиленому режимі, слідкуючи за ситуацією. Впевнений, вжиті заходи значно знизили ризики для цивільних.

Вдячний усім мешканцям Харківщини, які утрималися від відвідування храмів цього Виликодня. А також духовенству за розуміння ситуації і виважене рішення не проводити нічних богослужінь.

«Вкотре наголошую на необхідності не нехтувати сигналами повітряної безпеки та закликаю мешканців області без нагальної необхідності не виходити на вулицю», – додав Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости