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24.04.2022 22:57
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У Великдень російські окупанти обстріляли й Богодухівський район: загинула жінка

У Великдень російські окупанти обстріляли й Богодухівський район: загинула жінка

Сьогодні окупанти здійснили артилерійський обстріл селища Калинове Богодухівського району.

Внаслідок цього загинула жінка. Зруйновано понад п’ять житлових будинків, повідомляє прокуратура Харківської області.

Російські загарбники також обстріляли і смт Золочів, від чого чоловік отримав осколкове поранення ноги.

Крім того, 23 квітня 2022 року відкрили вогонь по с. Турове. Поранення отримала 13-річна дитина.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438 КК Украіни).

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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