У Великдень російські окупанти обстріляли й Богодухівський район: загинула жінка
Сьогодні окупанти здійснили артилерійський обстріл селища Калинове Богодухівського району.
Внаслідок цього загинула жінка. Зруйновано понад п’ять житлових будинків, повідомляє прокуратура Харківської області.
Російські загарбники також обстріляли і смт Золочів, від чого чоловік отримав осколкове поранення ноги.
Крім того, 23 квітня 2022 року відкрили вогонь по с. Турове. Поранення отримала 13-річна дитина.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438 КК Украіни).
Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.