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У російському Брянську горять нафтобази (фото відео)

У російському Брянську горять нафтобази (фото відео)

У Брянську Російської Федерації сталася пожежа на нафтобазі, жителі міста повідомляють, що цьому передували вибухи.

РосЗМІ із посиланням на МНС Росії повідомляють, що о 02:00 год 25.04.2022 до оперативної чергової зміни Головного управління МНС Росії у Брянській області надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м.о. Брянськ, Фокінський район, пр. Московський.

На місце виклику направлені пожежно-рятувальні розрахунки за підвищеним рангом (номера) пожежі.

Після прибуття встановлено, що відбувається горіння на території нафтобази”.

У повідомленні також зазначено, що “подальша інформація уточнюється”. Постраждалих немає.

У соцмережах росіяни повідомили, що жителі Брянська чули вибухи, а згодом сталася пожежа на нафтобазі. Йдеться про 2 факели.

Агентство Телевидения Новости

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