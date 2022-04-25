Ворог обстріляв залізницю, по Харківу затримки у руху потягів

Поїзди харківського напрямку затримуються через наслідки російських обстрілів, повідомляє Укрзалізниця

◽️№21 Харків–Трускавець (+ 3 год);◽️№45 Ужгород–Лозова (+ 32 хв).◽️№722 Київ-Харків (+90 хв);

Російські окупанти вранці 25 квітня обстріляли 5 залізничних станцій в центрі та на заході України, є травмовані. У зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій відсутня напруга в контактній мережі на дільницях Шепетівка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастів.

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив, що ворог завдав два ракетні удари по залізничній інфраструктурі області. Жертв немає, збитки встановлюються.

Росія постійно вимагає від західних країн припинити постачання зброї Україні для захисту від російської агресії. Переміщення озброєння по території України здійснюється у тому числі і залізницею. Руйнуючи залізничну інфраструктуру Росія, ймовірно, намагається зупинити постачання військової техніки від західних країн.

Агентство Телевидения Новости