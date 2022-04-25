Що відомо про ситуацію на Львівщині на цей момент

Сьогодні вранці внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне».

Структурні підрозділи ДСНС працюють на місці подій, пожежу ще гасять, повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Інформації щодо постраждалих станом на цю годину немає.

Одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України.

Ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95.

Дані уточнюються.

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