Втрата за втратою: мінус ще один російський корабель

Російські окупаційні війська безглуздо втратили ще один свій корабель – сторожовий корабель «Расул Гамзатов» проекту 22460, який належав береговій охороні прикордонної служби ФСБ рф.

Корабель було пошкоджено під час переходу внутрішніми водами (Волго-Донський канал) з Каспійського до Азовського моря, повідомляє видання Defense Express із посиланням на власні джерела.

Відомо, що буксир, який переміщував цей сторожовий корабель, пошкодив елементи гвинто-рульової групи корабля – виведено з ладу ліву лінію валів та зігнуто лопать лівого гвинта.

Швидко відновити цей корабель в росіян не вийде через вже традиційну для них причину – немає запчастин для проведення ремонтних робіт.

Відомо, що станом на 21 квітня корабель перебував у порту Азов в Ростовській області. Цікаво, що ввели в стрій цей корабель окупанти тільки 30 листопада 2021 року – прослужив він менш як 5 місяців.

Агентство Телевидения Новости