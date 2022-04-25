Танк, броньований автомобіль та бліндажі з рашістами знищені на Харківщині

На Харківщині за допомогою дрона аеророзвідники Держприкордонслужби виявили танк, бойовий броньований автомобіль та бліндажі з живою силою ворога, повідомили у пресцентрі Держприкордонслужби.

Традиційно броньовану техніку росіяни ховали в подвір’ї, ще й накрили шифером, яким був перекритий будинок поряд. Не допомогло.

Координати прикордонники передали побратимам зі Збройних сил України, які успішно нанесли вогневе ураження по всіх розвіданих цілях.

Так, на ворожі позиції зійшов «благодатний вогонь» захисників України, додається у повідомленні

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