На відбудову університету Каразіна у Харкові треба мінімум 3,5 млрд гривень – ректорка

На відновлення зруйнованих російськими ракетами корпусів Національного університету Каразіна у Харкові необхідно мінімум 3,5 мільярди гривень.

Про це розповіла ректорка вишу Тетяна Кагановська в інтерв’ю “УП. Життя”.

“Приблизно на відбудову нам потрібно 3,5 мільярди гривень. Але в цю суму не враховано обладнання.

Ми не до кінця розуміємо, що всередині можемо відновити”, – розповіла Кагановська.

На відновлення зруйнованих російськими ракетами корпусів Національного університету Каразіна у Харкові необхідно мінімум 3,5 мільярди гривень.

Про це розповіла ректорка вишу Тетяна Кагановська в інтерв’ю “УП. Життя”.

“Приблизно на відбудову нам потрібно 3,5 мільярди гривень. Але в цю суму не враховано обладнання.

Ми не до кінця розуміємо, що всередині можемо відновити”, – розповіла Кагановська.

За її словами, керівництво вищого навчального закладу перебуває на зв’язку з Міністерством освіти і науки. Ректори українських вишів заповнюють спеціальні форми, де повідомляють про те, що відбувається у ВНЗ.

Як розповіла Кагановська, з початку війни від російських ракет постраждали Фізико-технічний факультет університету, бібліотека, Музей природи, спорткомплекс “Каразінський”, прямим влучанням зруйновано корпус економічного факультету.

Також значних руйнувань зазнали два гуртожитки університету.

“Ми порахували, скільки наших викладачів залишилась без житла – і це також втрати для університету.

Для того, щоб наші викладачі повернулись працювати, ми повинні їм надати якесь житло”, – наголосила Тетяна Кагановська.

Агентство Телевидения Новости