Північна Салтівка стала популярною локацією зіркових блогерів

Відомий український музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» на Великдень побував у районі Харкова, який найбільше постраждав від обстрілів. Святослав Вакарчук у супроводі українських бійців пройшов вулицями Північної Салтівки та зняв багатоповерхівки з вибитими шибками та обгорілими квартирами.

Відео опублікував сьогодні після перегляду та дозволу військових.

Це місто Харків. І ми фактично на передній лінії оборони. Тут фактично вже ніхто не мешкає, тут ніхто не може жити. Можете побачити, що довкола відбувається», – розповідає Вакарчук.

Перед цим подібне відео опублікував відомий мандрівник Дмитро Комаров, який приїхав на Салтівку на Великдень. Раніше він публікувала відеозвіти з Києва та Чернігова. А ще раніше на тлі розбитої поліклініки на Салтівці сфотографувалися музиканти гурту “Антитіла”

Агентство Телевидения Новости