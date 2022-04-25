Вибух у Кремінній під час наради «народного мера» та силовиків-зрадників: багато жертв і поранених

Сьогодні ввечері у захопленій російськими окупантами Кремінній Луганської області стався потужний вибух. Загинули силовики-зрадники. За попередніми даними, стався вибух побутового газу внаслідок порушення правил пожежної безпеки.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.

За його словами, вибух стався у міськвиконкомі внаслідок порушення правил пожежної безпеки.

«В результаті багато загиблих та поранених. За дивним збігом обставин вибух газу відбулося під час наради так званого «народного мера» Кремінної зі зрадниками силових структур. Кажуть, що всі, хто присягнули на вірність народу України, загинули. Не співчуваємо і не сумуємо», – повідомив Геращенко.

Нагадаємо, 18 квітня російські окупанти зайшли у місто Кремінна, були вуличні бої. Згодом повідомлялося, що окупанти взяли під контроль місто.

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