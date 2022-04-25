У Золочеві під час артобстрілу загинула жінка

Сьогодні окупанти здійснили артилерійський обстріл смт Золочів Богодухівського району.

Загинула 72-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала на вулиці. Ще двоє мирних мешканців отримали поранення, повідомляє прокуратура Харківської області.

Пошкоджено вісім житлових будинків.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости