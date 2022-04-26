Знову масштабна пожежа на Північній Салтівці: горіла 12-поверхівка

За добу з 25 по 26 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Загалом за добу рятувальники здійснили 26 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж – 23, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами – 14, пожеж у екосистемах, приватному секторі та на об’єктах, що сталися з інших причин, не пов’язаних обстрілами — 9; також 3 рази — на допомогу населенню та ліквідації наслідків ДТП.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 14 виїздів на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж багатоповерхових та приватних будинків, гаражів та автомобілів. Пожежі сталися: у Київському (3) районі міста Харкова, а також Харківському, Чугуївському (1) та Богодухівському (1) районах області.

25 квітня о 13:07 у Київському районі міста Харкова внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в 12-поверховий житловий будинок, в результаті чого зруйновано квартири на 3 та 4 поверхах з послідуючим загорянням. Попередньо жертв та постраждалих немає. О 14:10 пожежу локалізовано на площі 250 м. кв. Остаточна ліквідація сталась о 15:45. Від ДСНС залучено 25 осіб та 5 од. техніки.Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 61 виїзд на знешкодження боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

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