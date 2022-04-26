Мародери, вбивці, п’яні за кермом та патрульний, який самотужки дістав з вогню пенсіонерів. Доба від поліції

За минулу добу поліцейські Харківщини забезпечили оперативне реагування на більш ніж тисячу повідомлень громадянГоловні завдання для поліцейських в умовах воєнного часу залишаються незмінними – цілодобове забезпечення публічної безпеки та порядку в регіоні, соціальний та правовий захист населення, ефективна протидія криміналу та контроль за оперативною ситуацією на території обслуговування.Загалом за минулу добу до органів поліції надійшло 1307 звернень від громадян про правопорушення та інші події. Для належної реєстрації заяв та повідомлень забезпечено безперервну роботу служби «102», в мобільному додатку «Телеграм» функціонує чат-бот @Kharkiv102_bot.До відділів поліції доставлені 36 осіб для перевірки їх можливої причетності до співпраці з диверсійними групами російських окупантів.Поліцейські систематично під час несення служби виявляють факти протиправної діяльності громадян. На блок постах за добу правоохоронці перевірили майже 1200 транспортних засобів для припинення фактів ввезення на територію області заборонених предметів.Поліцейські припинили спробу мародерства у Московському районі Харкова.Слідчі повідомили про підозру 39-річному чоловіку, який по вулиці Валентинівській проник до продовольчого магазину та намагався викрасти алкогольні напої.Поліцейські оперативно викрили 54-річного чоловіка у вбивстві свого 37-річного знайомого, тіло якого з ножовими пораненнями було виявлено у тамбурному блоці в житловому будинку по вулиці Благодатній. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.В смт Рогань по вулиці Культури наряд поліції виявив 44-річного чоловіка з автоматом АКС та патронами до нього.За обґрунтованою підозрою у скоєнні вбивства у селі Новопокровка поліцейські затримали мешканця Харківської області.Дільничний офіцер поліції врятував життя двох літніх людей під час пожежі, яка виникла після обстрілу житлового будинку по вулиці Валентинівській.До приїзду наряду ДСНС поліцейській виніс дідуся та бабусю з вогню.Щоденно триває робота щодо недопущення незаконних дій проти суспільства.Поліцейські забезпечили публічну безпеку під час відправлення евакуаційних потягів з залізничного вокзалу, до інших регіонів вирушили 700 громадян. Правоохоронці цілодобово підтримують правопорядок на станціях харківського метрополітену, допомагають громадянам у вирішенні нагальних питань. На системній основі здійснюється робота з надання населенню щоденної адресної гуманітарної допомоги. Поліція контролює безпекову ситуацію поблизу банківських установ, автовокзалів, пунктів видачі соціальної допомоги, у місцях масового перебування громадян.Бійці полку поліції особливого призначення під час патрулювання вулиці Бучми затримали підозрілого чоловіка, який не мав при собі документів.

У Харкові по вулиці Гвардійців Широнінців під час оперативного виїзду за викликом поліцейські припинили протиправні дії чоловіка, який сокирою наносив удари по вхідних дверях під’їзду будинку, мав при собі дерев’яну биту та, за свідченнями перехожих, погрожував розправою громадянам.Поліцейські доставили правопорушника до відділку для з’ясування усіх обставин події.На перехресті вулиць Тракторобудівників та Ювілейної поліцейські виявили водія автомобіля «Міцубісі», який керував автівкою у стані алкогольного сп’яніння.Ще одного водія, що сів п’яним за кермо, поліцейські зупинили на перехресті вулиць Тракторобудівників та Валентинівській.Чоловік керував автомобілем «Мазда-6».Весь особовий склад харківської поліції щоденно в посиленому режимі несе службу за місцями дислокації, сумлінно виконує службові завдання та стоїть на варті законних інтересів мешканців Харківщини

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