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У Харкові дерева висадживають у броніжилетах

У Харкові дерева висадживають у броніжилетах

Жители района вместе с коммунальшиками посадили саженцы орехов и калины на пр. Гагарина, улицах Зерновой и Аэрофлотской.

Раніше в цьому районі містянин вже висадив сакури, а до цього комунальники висадили садженці, які їм надіслала мешканка Бурштина. Крім цього, зеленбуд продовжую висадку квітів на клумбах й в парках.

Поки у міськраді не оприлюднили дані, скільки дерев постраждало чрез обстріли, але зараз їх намагаються відновити.

Агентство Телевидения Новости

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