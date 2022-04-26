У Харкові дерева висадживають у броніжилетах

Жители района вместе с коммунальшиками посадили саженцы орехов и калины на пр. Гагарина, улицах Зерновой и Аэрофлотской.

Раніше в цьому районі містянин вже висадив сакури, а до цього комунальники висадили садженці, які їм надіслала мешканка Бурштина. Крім цього, зеленбуд продовжую висадку квітів на клумбах й в парках.

Поки у міськраді не оприлюднили дані, скільки дерев постраждало чрез обстріли, але зараз їх намагаються відновити.

Агентство Телевидения Новости