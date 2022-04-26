Продовжуються обстріли Дергачів: третина міста без – без світла

На території Дергачівщини тривають бойові дії, особливо запеклі – на козачолопанському напрямку. Ворог безупинно обстрілює населені пункти, внаслідок чого за минулу добу у Безруках загинуло три людини, ще одна отримала осколкове поранення у Дергачах. Про це повідомляє голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко.

Через інтенсивні обстріли вчора у місті виникло декілька пожеж, третина міста залишилася без світла у зв’язку з пошкодженням лінії електропередач, у старостинських округах спостерігаються проблеми з газопостачанням. Працівники ДСНС та служб побутового обслуговування населення роблять усе можливе для якнайшвидшого вирішення цих проблем, але, зважаючи на ситуацію, не можна давати гарантій щодо термінів виконання аварійних робіт.

«Нагадую, що відновлення електроенергії у Безруківському, Слатинському, Прудянському округах, а також в районі вулиць Пушкіна-Лермонтова-Маяковського міста Дергачі, буде можливим тільки після завершення активних бойових дій та розмінування територій, бо ці території живляться від однієї високовольтної лінії.

Козачолопанський, Токарівський, Русько-Лозівський, Проходівський старостати і Цупівка Прудянського округу поки що досі перебувають під окупацією. Ці території повністю відрізані від цивілізації, тому ми зможемо допомогти місцевим мешканцям тільки після їх звільнення.

Протягом минулого дня ми здійснювали гуманітарну роботу в Дергачах, сьогодні плануємо обов’язково продовжити її у місті та підконтрольних Україні старостинських округах», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости