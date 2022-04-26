Харківські рятувальники на місці пожежі затримали палія

Сьогодні вранці до служби порятунку надійшов виклик про пожежу в автомобілі, що був припаркований біля будинку у центрі Харкова. До місця події прибули рятувальники 9-ї пожежно-рятувальної частини. У автомобілі горіли задній бампер та частково салон, повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Рятувальники швидко загасили полум‘я. Але за хвилину помітили про загоряння фасадної частини магазину, що розташований неподалік. Рятувальники миттєво кинулись до гасіння торгового об‘єкту і на місці події помітили чоловіка, який намагався підпалити будівлю. ДСНСники схопили палія, викликали Нацполіцію та передали затриманого правоохоронцям.

Агентство Телевидения Новости