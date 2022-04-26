Три людини загинули під час останнього обстрілу Харкова

Окупанти знову обстрілюють мирні райони Харкова: сьогодні під час останнього обстрілу три людини загинули, 7 – поранені, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Інформація щодо важкості травм уточнюється. Серед постраждалих немає дітей, але двоє поранених – в тяжкому стані.

«Бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі.

Просимо жителів бути вкрай обережними, за можливості – не покидати укриттів!», наголошують в обласній військовій адміністрації.

Агентство Телевидения Новости