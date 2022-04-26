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Три людини загинули під час останнього обстрілу Харкова
Окупанти знову обстрілюють мирні райони Харкова: сьогодні під час останнього обстрілу три людини загинули, 7 – поранені, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Інформація щодо важкості травм уточнюється. Серед постраждалих немає дітей, але двоє поранених – в тяжкому стані.
«Бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі.
Просимо жителів бути вкрай обережними, за можливості – не покидати укриттів!», наголошують в обласній військовій адміністрації.