Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:19
Просмотров: 106

Три людини загинули під час останнього обстрілу Харкова

Три людини загинули під час останнього обстрілу Харкова

Окупанти знову обстрілюють мирні райони Харкова: сьогодні під час останнього обстрілу три людини загинули, 7 – поранені, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Інформація щодо важкості травм уточнюється. Серед постраждалих немає дітей, але двоє поранених – в тяжкому стані.

«Бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі.

Просимо жителів бути вкрай обережними, за можливості – не покидати укриттів!», наголошують в обласній військовій адміністрації.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 