За комунальними квитанціями не потрібно сплачувати

Харків’яни не повинні сплачувати за квитанціями на послуги ЖКГ, які до них надходять. Про це нагадали у прес-службі муніципалітету. Нагадаємо, місяць тому мер Харкова Ігор Терехов заявив, що на часі війни оплата комунальних послуг скасовується. Йдеться саме про послуги, які надає місто – тепло, гаряча та холодно вода, вивіз сміття, квартплата. Але при цьому містяни отримали квитанції з рахунками.

Як повідомляють у прес-службі мерії, тим, хто все ж такі сплатив за квитанціями після війни зроблять перерахунок, іншим можна не сплачувати за квитанціям. Мораторій на сплату комунальних послуг не стосуються боргів та сплати за газ та електроенергію, адже це вже не муніципальні послуги

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