Україна розпочала соцвиплати родичам зниклих безвісті

Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що нині її офісом отримано понад 16 тисяч заяв щодо зниклих безвісти українців – чверть із них маріупольці.

«На першому місці (серед усіх звернень до Офісу омбудсмана — ред.) — пошук зниклих безвісти. Далі це — щось розбомбили, зруйнували. Інші питання — гуманітарні коридори, допомога. Але більшість — це пошук. Ми уже шукаємо понад 16 тисяч людей», – повідомила омбудсменка.

За її даними, серед зниклих військових — дві тисячі, решта — цивільні громадяни, а чверть усіх зниклих — це мешканці Маріуполя.

За словами Денісової повідомлялось про випадки викрадення: «Люди сиділи в підвалі розбомбленого будинку, приходили орки, забирали їх, практично завжди без документів».

Вона додала, що українців перевозять через кордони, на яких немає пунктів пропуску України. Вивозять у Ростовську, Білгородську область та окупований Крим.

При цьому родичі людей, зниклих безвісти, можуть отримати пенсію по втраті годувальника, повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

«У членів сім’ї таких осіб право на отримання пенсії виникає через один місяць із дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань… Виплата пенсії здійснюється за весь час, протягом якого особа, зникла безвісти, зберігає цей правовий статус», – зазначають у Мінсоцполітики.

У відомстві пояснюють, що право на отримання такої пенсії мають:

діти такої особи віком до 18 років.діти такої особи, від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання, до закінчення навчання.діти такої особи, які є сиротами, до 23 років незалежно від факту навчання.чоловік або дружина, батьки такої особи, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку.чоловік або дружина, а в разі їх відсутності – один із батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника, незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

«Батьки і чоловік або дружина особи, зниклої безвісти, які не були на її утриманні, мають право на пенсію у зв’язку зі втратою годувальника, якщо внаслідок такого зникнення вони втратили джерело засобів до існування», – додають у Мінсоцполітики.

Агентство Телевидения Новости