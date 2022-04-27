У Бєлгородській області горить склад боєприпасів, а у Воронежі та Курську чути вибухи

Вночі у прикордонних російських містах Воронежі та Курську було чутно вибухи, а в районі села Стара Нелидівка Бєлгородської області почав горіти склад боєприпасів, пише “Фокус” У регіоні пролунало чотири вибухи. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у Telegram.

“Щойно зв’язався з головою Головинського сільського поселення Денисом Золотухіним. У районі села Стара Нелидівка, за попередньою інформацією, горить склад боєприпасів. Зруйнованих житлових будівель, будинків немає. Постраждалих серед мирного населення немає”, — написав він.

О 6:33 він повідомив, що пожежу на складі вдалося загасити.

Вибухи вранці чули й жителі Воронежа, їх було два в одному з районів міста.

“Було два вибухи в районі мікрорайону Шилове. Опергрупа ДО та НП, а також опергрупа від МНС перебувають на місці інциденту, зараз під’їде і від Слідчого комітету”, — сказав помічник оперативного чергового ДО та НП у коментарі “ТАРС”.

Тим часом у Курську були чутні вибухи. Можливо, це працювали системи протиповітряної оборони.

“Сьогодні вночі, о 2:45, багато жителів Курська чули вибухи. Деталі інциденту уточнюють. За попередніми даними спрацювала система ППО. Жертв і руйнувань немає”, — написав губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram.

Зазначимо, що Курська, Воронезька та Бєлгородська область межують із північними регіонами України.

Нагадаємо, 25 квітня в російському прикордонному місті Брянську горіла нафтобаза “Транснефти”. ЗМІ повідомляли про те, що вогонь охопив два сховища нафтопродуктів.

Агентство Телевидения Новости