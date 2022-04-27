14 виїздів на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами за добу. Зведення ДСНС

За добу з 26 по 27 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Загалом за добу рятувальники здійснили 28 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж – 23, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами – 14, пожеж у екосистемах, приватному секторі та на об’єктах, що сталися з інших причин, не пов’язаних обстрілами — 9; також 5 разів — на допомогу населенню та ліквідації наслідків ДТП.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 14 виїздів на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж багатоповерхових та приватних будинків, гаражів та автомобілів. Пожежі сталися: у Київському (5) Московському (4) районі міста Харкова, а також Харківському (5) районах області.

26 квітня о 15:58 у Київському районі міста Харкова внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в приватний житловий будинок, в результаті чого загорівся будинок та два легкових автомобіля на площі 300 м.кв. Остаточна ліквідація сталась о 17:10. Від ДСНС було залучено 24 рятувальників та 4 од. техніки.

27 квітня о 02:00 у Київському районі міста Харкова внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в 9-поверховий житловий будинок, в результаті чого було зруйновано квартири на 3 та 4 поверхах з послідуючим загорянням. Попередньо жертв та постраждалих немає. О 03:00 пожежу локалізовано на площі 50 м. кв. Остаточна ліквідація сталась о 03:25. Від ДСНС залучено 18 осіб та 3 од. техніки.Завдяки оперативному реагуванню підрозділів ДСНС дані пожежі не набрали великих розмірів.

Також протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Київського та Слобідського районів міста Харкова. Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 58 виїздів на знешкодження боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости