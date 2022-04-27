Харків збирає донати, фінансові та будматеріалами

Усі охочі можуть допомогти у відновленні міста та зробити благодійні внески до Фонду допомоги місту Харкову.

Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, з перших днів війни комунальні служби не припиняють дбати про чистоту та охайність рідного міста. Приводити до ладу вулиці та розбирати завали зруйнованих будівель також допомагають сотні волонтерів. З метою залучення небайдужих до відновлення міста департаментом було засновано Фонд допомоги Харкову.

«Ми просимо відгукнутися тих, хто радий допомогти з будівельними та ремонтними матеріалами, знаряддям праці та інструментами, фінансовими донатами. Але найцінніше надбання – наші волонтери, які у будь-який час виходять з метою відновити наше рідне місто. Долучайтеся до наших лав! Разом ми сильні та непереможні!» – зазначили у департаменті.

Ознайомитись з інформацією про діяльність Фонду можна:- на сайті: https://renovatetogether.kharkov.ua – в «Instagram»: https://www.instagram.com/lets_rebuild_kharkiv_together/ – у «Facebook»: https://www.facebook.com/LETS.REBUILD.KHARKIV.TOGETHER/ – у «Telegram»: https://t.me/Renovate_together_Kharkiv.

Також актуальну інформацію про діяльність Департаменту житлово-комунального господарства і профільних комунальних підприємств можна знайти на сторінці департаменту у «Facebook»: https://www.facebook.com/khdepartamentjkg/.

Залишити скаргу або пропозицію щодо вирішення проблемних питань у сфері ЖКГ можна в чаті департаменту у «Telegram»: https://t.me/DZKHKh.

З оперативною інформацію щодо роботи волонтерів та пошуку локацій для участі у заходах з розбирання завалів зруйнованих будинків і прибирання можна ознайомитися за посиланням: https://renovate-kharkiv.com/.

Агентство Телевидения Новости