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Ворог завдав два ракетних удари по території Біляївської громади

Ворог завдав два ракетних удари по території Біляївської громади

Дві ракети влучили в район села Петрівка Біляївської громади Лозівського району Харківської області.

Про це повідомив голова Біляївської громади Олександр Різник.

– Ці ракети упали не в село, а за село. Постраждалих немає, там працювали люди – Бог відвів нас від жертв, – каже Різник.

За його словами, одна ракета влучила у фермерське господарство – була нанесена матеріальна шкода. Зараз у громаді готують акти по його руйнуванню.

– Я виїжджав на місце подій, все бачив – само село не постраждало. Прошу вас не панікувати, – звернувся до жителів голова громади.

Нагадаємо, Біляївська громада придбала коптер для потреб ЗСУ, збирали гроші всією громадою – працівники сільської ради, землекористувачі та небайдужі мешканці.

Агентство Телевидения Новости

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