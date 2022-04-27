Ворог завдав два ракетних удари по території Біляївської громади

Дві ракети влучили в район села Петрівка Біляївської громади Лозівського району Харківської області.

Про це повідомив голова Біляївської громади Олександр Різник.

– Ці ракети упали не в село, а за село. Постраждалих немає, там працювали люди – Бог відвів нас від жертв, – каже Різник.

За його словами, одна ракета влучила у фермерське господарство – була нанесена матеріальна шкода. Зараз у громаді готують акти по його руйнуванню.

– Я виїжджав на місце подій, все бачив – само село не постраждало. Прошу вас не панікувати, – звернувся до жителів голова громади.

Нагадаємо, Біляївська громада придбала коптер для потреб ЗСУ, збирали гроші всією громадою – працівники сільської ради, землекористувачі та небайдужі мешканці.

Агентство Телевидения Новости