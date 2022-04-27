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У Харкові розпочали ремонт доріг

У Харкові розпочали ремонт доріг

Ремонтні бригади почали асфальтувати вулиці міста Харкова, розбиті ворожими снарядами.

Про це у зверненні до жителів міста повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.Він зазначив, що відновлення вулично-дорожньої мережі почали з пл. Конституції. Там на тротуарах та проїжджій частині після бомбардувань залишилися вирви, які ремонтники сьогодні заасфальтували.

«Навіть в умовах війни ми підтримуватимемо наші життєво важливі артерії в гарному стані. День за днем ​​ми будемо впорядковувати дороги нашого міста, як узимку приводили і приводимо зараз у робочий стан розбиті ворогом теплотраси, водоводи, електричні мережі, газопроводи, щоб забезпечити життєдіяльність міста. Я впевнений, що після нашої перемоги Харків буде мирним містом, яке процвітає, з новою європейською інфраструктурою», – підкреслив Ігор Терехов.

Також він зазначив, що ворог продовжує цинічно та жорстоко обстрілювати житлові райони Харкова, тому попросив містян бути максимально обережними та за можливості перебувати в укриттях.http://

Агентство Телевидения Новости

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