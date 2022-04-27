Інформацію про застосування фосфорних бомб штаб оборони Харкова не підтвердив

Сьогодні вночі в соцмережі з’явилася інформація про те, що на Салтівку ворог скинув фосфорну бомбу. Штаб оборони Харкова ца інформацію не підтверджує. Прольотів авіації та БПЛА противника над Харковом також не зафіксовано, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Щодо ситуації на Харківщині станом на 27 квітня: росіяни продовжують наносити артилерійські, мінометні удари по житлових районах Харкова та області.

У Харкові цієї ночі було кілька влучань у житлові будинки Київського району, зокрема в 9-поверхівку, протягом доби влучали в будівлі Салтівки, Північної Салтівки, Олексіївки.Тривали обстріли у Золочеві, Дергачах, Чугуєві. Загалом у Харкові та районах області 15 поранених, 3 загиблих.Активні бої тривають в Ізюмському напрямку.Триває активна робота над відновленням критичної інфраструктури. Уряд погодив спрямування коштів для проведення робіт у співпраці із територіальними громадами.

Агентство Телевидения Новости