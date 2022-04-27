Чат-бот для пошуку лікарів розробив харків’янин, який вимушено переїхав до Чернівців

Харків’янин Роман Соломін створив бот для пошуку лікарів у Telegram. Там люди можуть написати свій запит та отримати безплатну консультацію лікарів з усієї України. Після вторгнення російських військ Роман переїхав до Чернівців, звідси підтримує роботу бота.

Про це повідомляє «Суспільне Буковина».

Зазвичай, за допомогою звертаються люди з бомбосховищ або окупованих сіл, де виїхали всі лікарі. Найчастіше шукають педіатрів, гінекологів, психотерапевтів, дерматологів та офтальмологів.

«Якщо в лікаря є можливість – він може приїхати до пацієнта. У нас неодноразово були ситуації, коли пацієнти у відгуках писали, що знайшли лікаря, адже він був недалеко від будинку пацієнта», – розповідає розробник.

Аби скористатись ботом, потрібно перейти за посиланням. Долучатись можуть як лікарі, які хочуть допомагати, так і люди, яким потрібна консультація.

У чаті людина описує свої симптоми. Тоді бот аналізує повідомлення, порівнює з іншими та рекомендує потрібних медиків. Після вибору лікаря повідомлення надсилається всім медикам цієї спеціалізації. Тоді вони пишуть людям особисто та консультують їх.

До бота долучились 30 тисяч людей, з них понад дві тисячі – лікарі майже 30 спеціалізацій. За майже два місяці роботи лікарі проконсультували понад 12 тисяч людей.

Міністерство охорони здоров’я рекомендувало чат-бот як корисний.

Агентство Телевидения Новости