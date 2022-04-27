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В Холодногірському районі окупанти влучили в станцію теплових мереж

В Холодногірському районі окупанти влучили в станцію теплових мереж

Працівники КП «Харківські теплові мережі» розбирають завали на пошкоджених центральних теплових пунктах, щоб якнайшвидше відновити гаряче водопостачання біля будинків харків’ян.

Зокрема, відновлювальні роботи продовжуються в одному з теплових пунктів Холодногірського району, за яким ворог наніс прямого удару. Там працівники ХТС розбирають завали, демонтують пошкоджені трубопроводи та відновлюють стійки, повідомляє Харківська міська рада.

«Станція дуже зруйнована і вимагає капітального відновлення. Тим часом на гарячу воду від неї чекають щонайменше п’ять багатоквартирних будинків. Роботи багато, і вона скрізь. Наші фахівці працюють пліч-о-пліч з підрядниками. У підвалах вже зварюють нові труби, щоб якнайшвидше відновити послугу», – повідомили на підприємстві.

Агентство Телевидения Новости

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