Окупанти зруйнували та пограбували школи у Борівській громаді

В окупованій Борівській громаді (Ізюмський район, Харківщина) російські загарбники повністю зруйнували дві школи. Інші освітні заклади частково пошкоджені та розграбовані всередині.

Першою в березні була вщент розбита Гороховатська школа, в яку влучив снаряд (на фото).

У квітні під час окупації рашисти знищили школу в селі Ізюмське.

Часткових руйнувань від воєнних дій зазнала школа в селі Піски-Радьківські. Тут вибиті вікна, є вибоїни в стінах, відбитий ріг будівлі з боку тиру. Постраждав також новий спортивний майданчик, побудований лише торік.

Опорна школа громади – Борівська ЗОШ №1 вціліла зовні, але на подвір’ї школи велика яма від снаряду, розкидані шматки шиферу, металу, будівельне сміття (останнє фото). З одного боку будівлі пошкоджені вікна, вибиті всі двері. Навколо школи валяються папери, малюнки та фотоархіви школярів.

Приміщення школи пограбовані, розбиті класи, розтрощене все майно, знищені шкільні меблі та обладнання. «Тут повний безлад та хаос, все зруйноване і спаплюжене», – зазначають місцеві мешканці, які потрапили до приміщень. Таким є результат «гостювання» ворожих російських військ на початку окупації громади (окупація почалася 13 квітня), а також діяльності місцевих мародерів. Інформації щодо пошкодження комунікацій немає.

За оцінками фахівців, будівля головної школи Борівщини наразі для навчання непридатна і потребує масштабного ремонту.

Інформація щодо стану інших навчальних закладів громади уточнюється.

Агентство Телевидения Новости