З Харкова не можуть евакуювати дельфiнятко

Більшість тварин з харківського дельфінарію успішно евакуйовани до Одеси. Про це повідомляє офіційна сторінка установи. Але всіх улюбленців поки перевезти не вдалось:

Зараз, дельфіни, морські котики та морські леви перебувають в одеському дельфінарії NEMO. Загальними зусиллями нашої відданої команди ветеринарів та тренерів, для тварин створені комфортні умови для перебування. Але під загрозою в Харкові залишилася наша пара білих китів Пломбір і Сніжка, також в дельфінарії знаходиться наш нещодавно народжений малюк-дельфiнятко з матусею та татом. Без Вашої допомоги нам зараз дуже складно закуповувати рибу, медикаменти та вітаміни, йдеться у повідомленні.

Дельфінарій на офіційній сторінці збирає гроші на корми та оплату спеціальних автівок-басейнів, щоб еваюкувати тварин.

Агентство Телевидения Новости