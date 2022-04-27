Через обстріли 10 сел Дергачівської ОТГ без газу

Внаслідок ворожого бомбардування пошкоджено газорозподільну систему в с. Слатине Дергачівської громади Харківської області, без газу залишилися 10 населених пунктів.

“Припинилося газопостачання у населених пунктах Безруки, Слатине, Прудянка, Цупівка, Дубівка, Лобанівка, Нова Козача, Козача Лопань, Ветеринарне, Гранів”, – повідомляється на сторінці Дергачівської міськради у фейсбуці.

Жителів цих селищ і сіл просять перекрити крани для подачі газу до домоволодінь, щоб можна було здійснити діагностику системи, а також не допустити виникнення нових аварійних ситуацій.

“Оскільки на цих територіях відсутня електроенергія і спостерігаються проблеми зі зв’язком, ми просимо кожного усіма можливими способами донести цю інформацію до ваших рідних і близьких, які досі залишаються там”, – зазначається у повідомленні.

У міськраді обіцяють, що ремонтні роботи на газорозподільній системі розпочнуть, щойно з’являться сприятливі умови: припиняться обстріли та бойові дії, а також буде технічна можливість.

Агентство Телевидения Новости