Ігор Терехов: У Харкові не може бути топонімів, пов’язаних із країною-агресором!

Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова до мешканців міста Харкова

Дорогі харків’яни!Ще в перші дні війни я дав доручення прибрати з сайту Харківської міської ради усі російські міста-партнери Харкова. Таких міст було п’ять – Бєлгород, Нижній Новгород, Санкт-Петербург, Новосибірськ та Москва. У Харкова, який вже 63-й день зазнає цілодобових бомбардувань, не може бути побратимів у країні-агресорові. Тим більше не може бути містом-партнером Москва, в якій і зароджувалися плани знищення України та геноциду українського народу.

З тієї ж причини вважаю, що в Харкові не може бути і топонімів, пов’язаних з країною-агресором. Після нашої Перемоги на першій же сесії міської ради я запропоную депутатам варіанти перейменувань не тільки Московського району та Московського проспекту. Думаю, що в ситуації розв’язаної проти нас війни багато назв вулиць, площ, скверів, зупинок громадського транспорту, пов’язаних з РФ, повинні зникнути з карти Харкова. У нього і без цих назв залишиться дуже багато шрамів, які ще довго нам нагадуватимуть про те, який сусід знаходиться за нашими східними і північними кордонами.

Вважаю, що вже зараз можна розпочати підготовку до цих змін. Найближчим часом на сайті міської ради ми створимо спеціальний розділ, де ви зможете залишати свої пропозиції щодо того, які топоніми Харкова мають назавжди зникнути, а які з’явитися. Впевнений, що на карті нашого міста мають бути увічнені захисники Харкова та України – як окремі герої, так і цілі військові з’єднання.

Упевнений, нові назви вулиць завжди нагадуватимуть нам та нашим дітям про те, що зробила Україна і який внесок вніс Харків у боротьбу за наші честь та гідність, за Незалежність країни, за право на існування українського народу.

Агентство Телевидения Новости