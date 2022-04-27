На окупованих територіях масово викрадають чоловіків призовного віку та готуються до 9 травня

На зайнятих ворогом територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей проводяться масштабні «фільтраційні заходи». Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку. В першу чергу – ветерани АТО/ООС, колишні військові та правоохоронці, проукраїнські активісти. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Відомо, що в приміщеннях херсонського ізолятора тимчасового утримання перебувають понад 300 проукраїнських активістів і ветеранів АТО/ООС, яких допитають і катують.

В селі Велика Лепетиха Херсонської області створено фільтраційний табір. Нещодавно туди прибули близько 400 російських військовослужбовців, одягнених у форму росгвардії. Вони шукають і затримують чоловіків призовного віку. Затриманих українських чоловіків масово вивозять в напрямку окупованого Криму.

Головна мета таких дій – «поповнення обмінного фонду». Українських заручників планують обмінювати на російських військових злочинців. Навіть за умови, якщо українці не брали участі у бойових діях 2022 року.

Також не виключена організація пропагандистських «парадів перемоги» за участі затриманих українців. Згідно з отриманою інформацією їх можуть спробувати видати за «військовополонених» та провести вулицями окупованих міст. Аналогічні заходи відбувались в Донецьку 2014 року. Тоді українських героїв після численних тортур примусили пройти центральною вулицею Донецька, де їх піддавали знущанням та приниженням.

Агентство Телевидения Новости