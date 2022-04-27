Зарізав батька та скинув тіло в каналізацію: в Лозовій затримано підозрюваного у вбивстві

15 березня 2022 року в одному з домоволодінь Лозової чоловік вживав алкогольні напої разом з батьком. У ході застілля між родичами виник конфлікт. Син схопив кухонний ніж і наніс один удар батьку в область шиї. Від крововтрати потерпілий помер на місці.

У подальшому зловмисник витягнув тіло вбитого батька з будинку та скинув у каналізаційний колодязь, розташований у подвір’ї. Більше місяця тіло пролежало в колодязі, поки його не дістали правоохоронці.

21 квітня 2022 року чоловіка затримано, за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 37-річному чоловіку за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводили слідчі Лозівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости