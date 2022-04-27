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Патрульні затримали групу з 14 мародерів

Патрульні затримали групу з 14 мародерів

Сьогодні вдень патрульні помітили громадян, які виходили з магазину побутових товарів, пошкодженого в результаті обстрілу. Чоловіки та жінки мали з собою товар, який, імовірно, був викрадений в магазині., повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Поліцейські передали інформацію колегам і вже за декілька хвилин прибули ще два екіпажі патрульних та полку поліції особливо призначення. Загалом правоохоронці затримали 14 осіб, які, ймовірно, проникнули до магазину з метою крадіжки товарів та майна.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости

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