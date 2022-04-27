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Росія наступає: окупанти націлилися на два селища на Харківщині

Росія наступає: окупанти націлилися на два селища на Харківщині

Російські загарбницькі війська прагнуть захопити два населені пункти на південь від Ізюма у Харківській області – це селища Велика Комишуваха та Курулька.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, пише УНІАН.

Він сказав, що на Слобожанському напрямку «ворог угрупованнями зі складу 6-ї армії, а також берегових військ Балтійського флоту продовжує завдавати авіаційних ударів по Харкову та обстрілює місто з артилерії».

Також, за його словами, на Ізюмському напрямку ворожі підрозділи зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї армії західного військово округу, 35-ї армії, 68-го армійського корпусу східного військового округу, а також повітряно-десантних військ проводять наступальні дії у напрямку Барвінкового.

«Агресор прагне встановити повний контроль над населеним пунктом Велика Комишуваха, що у 20 км на південний захід від міста Ізюм, а також захопити селище Курулька – 20 км на південь від Ізюма», – сказав Мотузяник.

Агентство Телевидения Новости

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