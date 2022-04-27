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В Ізюмі місцеві диверсанти дали бій окупантам: є загиблі

В Ізюмі місцеві диверсанти дали бій окупантам: є загиблі

Під час виконання спецзавдання ЗСУ, диверсійна група у складі ізюмчан вступила в бій з окупантами на околиці міста.

Ізюмчанам вдалося знищити з десяток російських окупантів, але повернулися з завдання, на жаль, не всі, повідомив співробітник Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

«Віктор Бєльський героїчно загинув в бою, прикриваючи відхід своїх побратимів. Пана Віктора знав особисто як справжнього Патріота України і Ізюма. Напередодні військової агресії російських окупантів він працював у нашому Управлінні молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради.

Щиро пишаюся відважним Подвигом мого колеги і висловлюю щирі співчуття родині Віктора. Після нашої Перемоги міська влада з честю увіковічить пам’ять про нього і всіляко допомагатиме його сім’ї.

Винні в його загибелі повинні пам’ятати, що ніде їм не буде спокою, а в Ізюмі у них горітиме земля під ногами, тому що ізюмчани чинитимуть безжальний національний спротив і боротимуться з російськими окупантами до нашої Перемоги!», написав Максим Стрельник на своїй сторінці в Facebook.

Агентство Телевидения Новости

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