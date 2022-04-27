Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 22:17
Просмотров: 31

П’ятьох окупантів взяли у полон на Харківщині

П’ятьох окупантів взяли у полон на Харківщині

Ворог продовжує наступальні дії на Ізюмському напрямку в бік Барвінкового, Великої Камишевахи та Курульки. ЗСУ тримають оборону, постійно завдаючи ворогу втрат.

Бійці Збройних Сил на Харківщині взяли у полон п’ятьох окупантів: затримані загарбники дезорієнтовані та деморалізовані. Зараз вони дають свідчення про злочини свого командування, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Окупанти скаржаться на виснаження через великі втрати, тривалу участь у бойових діях, погане забезпечення та байдуже ставлення командирів до їхнього життя.

Сьогодні загарбники продовжили обстрілювати із артилерії, мінометів, РСЗВ райони Харкова та області.

Унаслідок ворожих обстрілів у Харкові загинула 1 людина, 3 мирних мешканців отримали поранення, з них 2 – у важкому стані. Від обстрілів Чугуївського району отримали поранення 3 людей, в тому числі дитина 14 років.

Попри бойові дії, служби життєзабезпечення Харківщини продовжують працювати в посиленому режимі. Так, ремонтні бригади відновлюють дорожнє покриття в тих районах Харківщини, де це можливо. Це вкрай необхідно, адже від якості доріг залежить вчасна допомога ЗСУ, гуманітарна допомога цивільним та евакуація.

За день дорожники зробили проїзними більше 2 км доріг у напрямку Люботина, Краснограду, Дніпра, Змієва, Лозової, Краснокутська та інших населених пунктів регіону.

Всього за два місяці війни розчистили більше 100 км доріг, що постраждали від обстрілів окупантів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 