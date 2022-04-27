П’ятьох окупантів взяли у полон на Харківщині

Ворог продовжує наступальні дії на Ізюмському напрямку в бік Барвінкового, Великої Камишевахи та Курульки. ЗСУ тримають оборону, постійно завдаючи ворогу втрат.

Бійці Збройних Сил на Харківщині взяли у полон п’ятьох окупантів: затримані загарбники дезорієнтовані та деморалізовані. Зараз вони дають свідчення про злочини свого командування, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Окупанти скаржаться на виснаження через великі втрати, тривалу участь у бойових діях, погане забезпечення та байдуже ставлення командирів до їхнього життя.

Сьогодні загарбники продовжили обстрілювати із артилерії, мінометів, РСЗВ райони Харкова та області.

Унаслідок ворожих обстрілів у Харкові загинула 1 людина, 3 мирних мешканців отримали поранення, з них 2 – у важкому стані. Від обстрілів Чугуївського району отримали поранення 3 людей, в тому числі дитина 14 років.

Попри бойові дії, служби життєзабезпечення Харківщини продовжують працювати в посиленому режимі. Так, ремонтні бригади відновлюють дорожнє покриття в тих районах Харківщини, де це можливо. Це вкрай необхідно, адже від якості доріг залежить вчасна допомога ЗСУ, гуманітарна допомога цивільним та евакуація.

За день дорожники зробили проїзними більше 2 км доріг у напрямку Люботина, Краснограду, Дніпра, Змієва, Лозової, Краснокутська та інших населених пунктів регіону.

Всього за два місяці війни розчистили більше 100 км доріг, що постраждали від обстрілів окупантів.

Агентство Телевидения Новости