Начальник Генштабу армії РФ Герасимов прибув до Ізюму, – ЗМІ

Начальник Генерального штабу російської армії Валерій Герасимов особисто прибув до Ізюму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав військовий журналіст Андрій Цпалієнко.

Він зазначив: “Валерій Герасимов, начальник Генштабу російської армії, особисто прибув в район Ізюма. Таку інформацію отримали українські військові та спецслужби. І поки вони її перевіряють, повстає питання, а що він там робить: приїхав особисто керувати наступом чи зробити селфачі на фоні зроблених ним руїн?”

За попередінми даними, керівник Генерального штабу ЗС РФ Валєрій Гєрасімов буде особисто керувати наступом російської армії на Ізюмському напрямку.

Видання припускає, що оскільки Гєрасімов особисто прибув командувати операцією не стратегічного, а оперативно-тактичного рівня, ймовірно, у Кремля провалився задум щодо створення єдиної вертикалі командування окупаційними силами, яку мав очолювати командувач Південним військовим округом генерал армії Алєксандр Дворніков.

Агентство Телевидения Новости