Як переселенцям та біженцям отримати прищепну карту дитини

Для оформлення до навчального закладу на новому місці батькам слід підтвердити вакцинальний статус своєї дитини.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров’я, громадяни, які через війну разом з дітьми були вимушені виїхати на тривалий період за межі Харкова або за кордон, можуть зробити це дистанційно. Для отримання копії карти профілактичних щеплень дитини (Форма первинної облікової документації N 063/о) батькам необхідно звернутися з відповідним запитом до лікувального закладу або до педіатра, з яким була підписана декларація про надання первинної медичної допомоги дитині.

Зробити це можна за телефоном, електронною поштою або за допомогою месенджерів (Viber, Telegram). Для підтвердження вакцинального статусу достатньо повідомити прізвище, ім’я та по батькові дитини та рік її народження.

Агентство Телевидения Новости