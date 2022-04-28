11 обстрілів, 8 поранених, 1 загиблий. Харківщина за добу

Коротко про ситуацію станом на ранок, 28 квітня повідомив голова ХВА Олег Синєгубов:

За минулу добу російські війська нанесли 11 артилерійських обстрілів по Харкову. Від вогню окупантів постраждали райони: Індустріальний, Київський райони. Артилерійські, мінометні та танкові удари ворог наносив також по Кулиничам. По області обстрілювали Дергачі, Золочів, Чугуїв.

Противник застосовував РСЗВ, міномети 122 мм, ствольну артилерію.

Унаслідок обстрілів росіян за добу по області 8 осіб поранені, 1 людина загинула.

Росіяни зранку знову обстрілюють Харківський район, без крайньої необхідності не покидайте укриття!

Рятувальники продовжують ліквідовувати боєприпаси. За добу знищили 53 снаряди, в тому числі і міни сповільненої дії у приватному секторі.

Активні бої тривають в Ізюмі. Окупанти нарощують темпи, намагається наступати у напрямках Сулигівка — Нова Дмитрівка та Андріївка — Велика Комишуваха. Наші Збройні Сили мужньо тримають позиції!

Продовжуємо забезпечувати жителів Харкова та громад області гуманітарною допомогою. Працюють пункти видачі «Нової пошти» та «Укрпошти».

Агентство Телевидения Новости