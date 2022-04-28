Німеччина схвалила поставку важкого озброєння Україні

Німецький Бундестаг схвалив 28 квітня надання Україні важкого озброєння.

За це проголосували 586 з 693 присутніх депутатів, 100 були «проти», сім «утрималися». Ухваленню рішення передували майже 70-хвилині дебати, повідомляє УНІАН.

Надання озброєнь підтримали партії правлячої коаліції та опозиційний блок ХДС/ХСС.

Нагадаємо, що раніше Німеччина погодилася надати Україні самохідні зенітки Gepard.

Вагання Німеччини в допомозі Україні: головне

Німецька компанія Rheinmetall Landsysteme звернулася до федерального уряду із запитом про дозвіл на постачання Україні 100 бойових машин піхоти Marder.21 квітня стало відомо, що за вказівкою Олафа Шольца Міноборони Німеччини викреслило все важке озброєння зі списку військової допомоги Україні. Зокрема, з нього зникли танки Leopard, БТР Puma й Marder, БТР Boxer, Fuch. Таким чином, список, поданий Україною Німеччині з проханням надати озброєння для боротьби з російськими окупантами, скоротився з 48 до 24 сторінок.Через відмову постачати Україні важке озброєння Олафу Шольцу може загрожувати відставка. Зокрема, невдоволення рішенням канцлера наростає всередині коаліції, а опозиція вже наступного тижня може запустити процедуру оголошення недовіри Шольцу.

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