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Як безкоштовно підключитися до інтернету у сховищах та укриттях

Як безкоштовно підключитися до інтернету у сховищах та укриттях

Українцям нагадали, куди звертатися щодо підключення Wi-Fi та телебачення у сховищах та укриттях, щоб екстрена інформація, зв’язок з рідними та допомога залишалися доступними.

Про це йдеться в телеграм-каналі ЦПД при РНБО України. У Центрі наголосили, що всі послуги надаються безкоштовно.

Під’єднатися можна через провайдера:

«Воля». Компанія «Воля» разом з «Дата Груп» підключають Wi-Fi та ТВ у Києві чи Київській області у сховищах та укриттях. Зверніться за електронною поштою ukrytia@volia.com або залиште заявку на платформі https://wifi.kyivcity.gov.ua

«Київстар». Компанія «Київстар» д забезпечує підключення Wi-Fi по всій Україні. Щоб підключити WI-FI в укритті, слід звернутись із запитом на електронну адресу wifi@kyivstar.net, вказавши контакти та адресу підключення.

У Центрі пишуть, що технічний спеціаліст компанії зв’яжеться щодо підключення протягом кількох днів.

Загалом же Київстар вже підключив понад 830 бомбосховищ та укриттів в 38 містах України, але готовий надавати послугу в кожному зі 124 населених пунктів, де є мережа «Домашній Інтернет» від Київстар.

Агентство Телевидения Новости

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