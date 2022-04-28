Ситуація в окупованих селищах під Вовчанськом: мешканці звертаються до влади по допомогу

Староста селища Вільча Вовчанського рійону Микола Лірський звернувся по допомогу до Президента України Володимира Зеленського, голови Верховної ради Руслана Стефанчука, Людмили Денісової уповноваженої Верховної Ради України з прав людини, Олега Синєгубова голови Харківської ОВА.

Як повідомив Микола Лірський, весь Вовчанський район відрізаний від України по річці Сіверський Дінець, підірвані мости, підірвана дамба на Печеніжському водосховищі.

Окупанти проводяться репресії населення: примусово забирають учасників АТО, працівників поліції України, мисливців, в яких відбирають зброю, у підприємців та фермерів відбирають автомобілі та техніку.

«Мене, як старосту села, спецпризначенці росії неоднорозово схиляли до співпраці.

Розуміючи , що наступним їхнім кроком буде примушення до співпраці силовими методами, натиск на мою сім’ю, яка потребує лікування, я вимушений був виїхати з небезпечної зони. Під час евакуації наша колона була обстріляна окупантами, на жаль, є постраждалі.

В селищі Вільча Вовчанського району Харківської області, в якому проживає близько 2000 людей в тому числі ВПО, на даний час створилась надзвичайна ситуація після окупації військами росії.

Жителі селища потребують гуманітарної допомоги: існує потреба в продуктах, ліках, засобах особистої гігієни.

На сьогоднішній день відсутнє надходження пенсій через поштові відділення, не можна зняти кошти з банківських карток, не має електроенергії, відсутній мобільний зв’язок, інтернет, люди повністю не володіють інформацією про Україну. Така ж ситуація у всьому м. Вовчанськ та у селах району.

Крім того в селищі Вільча функціонує пансіонат для людей похилого віку , близько 100 чоловік, серед них 60, які не мають змогу самостійно пересуватися. За відсутності електроенергії, з 07.04.2022 р. люди не мають змогу приготувати їжу,(готують на дровах на вулиці),відсутня гаряча та холодна вода (тимчасово постачанням займається Вільчанський комбінат, воду на тракторі розвозять по домівках та в пансіонат).

Прошу вас звернути увагу на жителів нашої громади та сприяти організації «зеленого» коридору, надати гуманітарну допомогу людям і можливість безпечно виїхати з селища», йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости