Очікували у Харкові на окупантів та викрадали для них танкові двигуни з підприємств: викрито злочинну схему

61-річний чоловік спільно з іншими працівниками підприємств військово-промислового комплексу України організували викрадення військової техніки з оборонних підприємств. Метою злочинної діяльності була передача вказаної техніки російським військовослужбовцям у разі окупації Харкова, повідомляє прокуратура Харківської області.

Так, зловмисники здійснили викрадення 19 танкових двигунів 5ТДФА.

27 квітня 2022 року під час проведення обшуку предмети злочину вилучено.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру зловмисникам.

Харківською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости