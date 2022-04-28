Окупанти вкотре обстріляли смт Золочів на Харківщині

Російські окупанти 28 квітня продовжували обстрілювати селище Золочів на Харківщині.

Про це Суспільному повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

“Перший обстріл Золочева був о пів на першу ночі. І потім ще о п’ятій ранку. Ніхто не загинув, Бог милував. Два будинки розбиті вщент, чотири таких, що від них залишилося по пів хати, ще дев’ять осель з меншими руйнуваннями. Також пошкоджені газо- і енергомережі та водогони. Зараз ми над цим працюємо”, — сказав Коваленко.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 28 квітня 2022 року близько 6 ранку російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл смт Золочів Богодухівського району.

Внаслідок обстрілу пошкоджено п’ятнадцять житлових будинків.

Огляд місця події проводили слідчі відділення №1 СВ Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости