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Окупанти вкотре обстріляли смт Золочів на Харківщині

Окупанти вкотре обстріляли смт Золочів на Харківщині

Російські окупанти 28 квітня продовжували обстрілювати селище Золочів на Харківщині.

Про це Суспільному повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

“Перший обстріл Золочева був о пів на першу ночі. І потім ще о п’ятій ранку. Ніхто не загинув, Бог милував. Два будинки розбиті вщент, чотири таких, що від них залишилося по пів хати, ще дев’ять осель з меншими руйнуваннями. Також пошкоджені газо- і енергомережі та водогони. Зараз ми над цим працюємо”, — сказав Коваленко.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 28 квітня 2022 року близько 6 ранку російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл смт Золочів Богодухівського району.

Внаслідок обстрілу пошкоджено п’ятнадцять житлових будинків.

Огляд місця події проводили слідчі відділення №1 СВ Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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