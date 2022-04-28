Перші бучанські кати офіційно встановлені (фото)

Генпрокурор Ірина Венедиктова повідомляє, що прокурори встановили перших десятьох військовослужбовців ЗС РФ, причетних до тортур мирних людей у ​​Бучі. За інформацією правоохоронці, йдеться про наступних бійців 64-ї окремої мотострілецької бригади, якій Путін надав звання “гвардійської”:

• молодший сержант В’ячеслав Лаврентьєв• рядовий Григорій Наришкін;• рядовий Василій Князєв;• єфрейтор Семен Мальцев;• рядовий Сергій Пєскарєв;• рядовий Альберт Раднаєв;• єфрейтор Михаіл Кашин;• єфрейтор Андрій Бізяєв;• єфрейтор Дмитрйй Сергієнко;• сержант Нікіта Акімов.

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